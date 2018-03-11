Фекир пропустит ответный матч "Лион" - ЦСКА

Нападающий "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир, получивший травму в матче чемпионата страны против "Сент-Этьена" (25 февраля, 1:1) пропустит еще три недели, сообщает L'Équipe. Форвард приступил к тренировкам в субботу, 10 марта, но почувствовал дискомфорт в колене. 13 марта ему сделают артроскопию.

Таким образом, Фекир пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА, который состоится 15 марта в Лионе. Первая встреча, состоявшаяся 8 марта в Москве, завершилась минимальной победой французской команды - 1:0. Также нападающий не сможет быть вызван в сборную Франции на ближайшие товарищеские матчи - с Колумбией (23 марта) и Россией (27 марта).

Напомним, в этом сезоне Фекир провел за "Лион" 35 матчей во всех турнирах, забив 20 мячей и сделав 6 результативных передач.