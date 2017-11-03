Эвра может получить от 5 матчей до 9 месяцев дисквалификации

Защитник "Марселя" Партис Эвра может получить 5 матчей дисквалификации за свое поведение перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Как сообщает AS, не исключено, что УЕФА прибегнет к правовому прецеденту, который произошел 22 года назад с форвардом "Манчестер Юнайтед" Эриком Кантона. Тогда француз ударил болельщика "Кристал Пэлас" и был дисквалифицирован на 9 месяцев.

Вчера Эвра ударил болельщика "Марселя" перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. Главный арбитр встречи Тамаш Богнар показал французу красную карточку.

Кунг-фу Эвра против фаната. Что произошло?