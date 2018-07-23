22:35 | Футбол — Лига Европы

Еськов, Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы


Российские арбитры получили назначения на первые матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Игры состоятся в четверг, 26 июля.

Бригада Сергея Лапочкина назначена на игру "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция), Алексей Еськов будет работать на матче ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия), а Виталий Мешков обслужит юрмальский "Спартак" и "Ла-Фиориту" (Сан-Марино).

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