Еськов, Мешков и Лапочкин получили назначения на матчи Лиги Европы

Российские арбитры получили назначения на первые матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Игры состоятся в четверг, 26 июля.
Бригада Сергея Лапочкина назначена на игру "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция), Алексей Еськов будет работать на матче ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия), а Виталий Мешков обслужит юрмальский "Спартак" и "Ла-Фиориту" (Сан-Марино).
- Алексей Еськов (судья)
- Бордо
- Виталий Мешков
- Лиллестрем
- Вентспилс (футбол)
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Лига Европы
- ЛАСК
- Спартак Ю