Эмануэль Маммана: "Сегодня за нас болели лучше, чем за "Селтик" в Глазго"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана после ответной игры в 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика"​ (3:0) отдельно отметил поддержку петербургских болельщиков и сравнил их с шотландскими. Напомним, что российский клуб прошел в следующую стадию турнира по сумме двух встреч.

– Сегодня в защите игралось легче, чем в Глазго?

– Да, намного. Было больше спокойствия и уверенности в своих силах, очень помогли наш стадион и болельщики. Первый матч был сложным, после долгого перерыва. Сегодня мы были готовы гораздо лучше.

– Атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург" сравнима с "Селтик-Парком"?

– В Глазго тяжело играть из-за поддержки местной публики, но сегодня наши болельщики были еще лучше – они добавили нам сил и вдохновения. У нас потрясающие фанаты, дома играть одно удовольствие.

– С кем хотели бы встретиться в 1/8 финала?

– Предпочтений нет. Мы знаем, что сейчас опасен любой соперник, но у нас отличная команда, и мы хотим продолжить побеждать. (Егор БЫЧКОВ)