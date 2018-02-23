Экс-игрок "Атлетика": "Русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь"

Как сообщает Marca, Хон Перес Боло, бывший игрок "Атлетика" и "Райо Вальекано", резко отреагировал в Твиттере на новость о смерти полицейского в Бильбао. В случившемся он обвинил фанатов "Спартака". Боло написал: "Русских болельщиков нужно выпустить со стадиона в 3 часа ночи, когда мы уже будем спать. Потом посадить их в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь". Позже он удалил твит и принес извинения: "Хочу внести ясность - я против любых актов насилия".
Нпомним, в стычке фанатов у стадиона "Сан-Мамес" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" погиб 51-летний полицейский. По сообщениям испанских СМИ, мужчина упал на землю после того, как рядом с ним приземлился файер российских фанатов. Полицейский умер от инфаркта в больнице.(Егор БЫЧКОВ)
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
pereyra72
Алек.../// Это у тебя беда.... в слабоумии! Достали уже скулить,девки,млять! Испанский полицейский умер? Да хер с ним,не нужно было ущербных инвалидов привлекать! К тому же,спартачи к этому не причастны! КОНЧАЙ НЫТЬ!!!!
10:58
Алек...
На офф видео прикрасно видно , да бросили в вас бутылку и даже рядом не попали. В ответ полетело 10 бутылок. Как говорят в спорте повелся на провакацию, получи дисквалификацию. Беда России , в том что она сама себя уничтожит , даже особо делать ничего не надо.
10:37
spetrov
...В Москве подобного не происходило. Но высказываются сомнения почему-то в российской стороне.
10:36
spetrov
мэр городишки не смог обеспечить безопасность /// Во всяком случае, не контролировал ситуацию. А ведь это прямая задача вверенной полиции.
10:34
tigana.1982
Европейские ценности так и прут... Полицейский умер от инфаркта, испанские фанаты напали на спартачей, которые почему-то не захотели чтобы их били и дали ответ, мэр городишки не смог обеспечить безопасность, а виноваты как всегда русские. Всех уничтожить! Браво, Европа!
10:18
SS-1525-Sergey
Брокдорф ... 04:33 +++ Твой ник не предполагает, что ты имеешь к знатному роду, тем к тем кто служил в Вермахте и исполнял приказы ефрейтора Шикльгрубера. Это лишь инициалы, вензель. ПровОкатор - это уж нужно знать, как писать, в школе должны были проходить изучая Великую Октябрьскую Социалистическую революцию, ВОВ или сейчас Молодую гвардию не проходят. С крючкохвостыми и правда зря сравниваешь, ведь свинячат на стадионах и здесь лишь они - поросята!
09:58
Y-71
Получается что полицейский увидел фаер и ... умер со страха, а виноваты русские... как всегда.
09:39
sadykoff
Господи, ну что за дебилы эти фанаты! Обязательно нужно устроить беспорядки, поджечь, разрисовать все. Слава богу, что Спартак дальше не прошел... В предверии ЧМ меньше причин будет к нам придраться...
05:46
Основной
Запад еще раз познакомился с "ватным русским миром"...
04:58
Брокдорф
SS-1525-Sergey Европейские ценности так и прут. Прямо, как перед Олимпиадой, коллективная ответственность. Здесь же ещё не ясно кто виноват с какой стороны виновные. Нет, понятно, что русские виноваты во всём, баранов среди красно-белых полно. Это наше КДК всегда свиней защищает и покрывает, единственный тушинский клуб в России, который ни борется с ультрас, ни запрещает проход на стадион ------------- твой ник SS позволяет предполагать, что именно ты главный фашист и провакатор,а свиньи твоя родня,хотя нет это родство даже свиней оскорбит, твоя родня милка 82, вот вместе вы пара года два у+рода
04:33
SS-1525-Sergey
Немцы за одного убитого немецкого солдата в тылу, рядом деревню с её гражданами сжигали или каждого десятого расстреливали. В Вырице Ленобласть стояла "Голубая дивизия", те и то добрее относились к местным жителям.
03:35
SS-1525-Sergey
Европейские ценности так и прут. Прямо, как перед Олимпиадой, коллективная ответственность. Здесь же ещё не ясно кто виноват с какой стороны виновные. Нет, понятно, что русские виноваты во всём, баранов среди красно-белых полно. Это наше КДК всегда свиней защищает и покрывает, единственный тушинский клуб в России, который ни борется с ультрас, ни запрещает проход на стадион. Тут же обвинять бездоказательно рано, или он рядом стоял и всё видел, или решение о предъявлении подозрения в совершении преступления видел?
02:56
Папа Рынской
"вышвырнуть одного из них за дверь"...ишь ты, горячие испанские парни))) сам бы он конечно не умер от файера, просто бы обо@рался...
02:45
spetrov
Сразу видно - добрый самаритянин. Разве такой способен на что-то плохое. Не то что варвары русские.
02:42