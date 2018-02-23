Экс-игрок "Атлетика": "Русских болельщиков нужно посадить в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь"

Как сообщает Marca, Хон Перес Боло, бывший игрок "Атлетика" и "Райо Вальекано", резко отреагировал в Твиттере на новость о смерти полицейского в Бильбао. В случившемся он обвинил фанатов "Спартака". Боло написал: "Русских болельщиков нужно выпустить со стадиона в 3 часа ночи, когда мы уже будем спать. Потом посадить их в самолет и, набрав высоту, вышвырнуть одного из них за дверь". Позже он удалил твит и принес извинения: "Хочу внести ясность - я против любых актов насилия".

Нпомним, в стычке фанатов у стадиона "Сан-Мамес" перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" погиб 51-летний полицейский. По сообщениям испанских СМИ, мужчина упал на землю после того, как рядом с ним приземлился файер российских фанатов. Полицейский умер от инфаркта в больнице.(Егор БЫЧКОВ)

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем