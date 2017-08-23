Дмитрий Полоз: "Готов к игре с Утрехтом"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз отметил, что готов к ответному матчу 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом". Он также добавил, что голевой момент во встрече 7-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) с Александром Кокориным получился спонтанно.

– Как вы себя чувствуете? – вопрос Полозу.

– Все хорошо. Важно было восстановиться за два дня после игры с "Амкаром". Я готов к игре с "Утрехтом".

– Вы отдали голевой пас Кокорину в матче с "Амкаром". Это была наигранная комбинация?

– Мы отрабатываем комбинации на тренировках, но в том эпизоде все получилось спонтанно. Хорошо, что забили. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, первая встреча между "Зенитом" и "Утрехтом" завершилась домашней победой голландской команды со счетом 1:0. Ответный матч состоится 24 сентября. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.