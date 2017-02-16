Дик Адвокат: "Нельзя быть успешным и в Лиге Европы, и в чемпионате"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что его команде тяжело добиться успехов в двух турнирах одновременно. По словам Адвоката, его команде нужно наладить качество игры, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Вы сказали на предыдущей пресс-конференции, что для вас Лига Европы важнее, чем победа в чемпионате Турции?



– Вы, журналисты, сами решите для себя, что вам важнее – победа в чемпионате или в Лиге Европы. Меня спросили, что бы я предпочел из этих двух трофеев. Естественно, победу в Лиге Европы. Вот и все, что я сказал. Но, понятно, нельзя быть успешным и там, и там.



– Тогда почему была такая игра, если Лига Европы для вас важна?



– Потому что игра была в гостях. "Краснодар" – сильная команда, и стены играют за них. Но мы дома играем лучше, и все знают, что там мы побеждаем. Во-вторых, не все игроки находятся в хорошей форме, потому нам надо наладить качество игры и сыграть в полную силу в ответном матче.