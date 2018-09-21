Денис Мацуев: "Будущее Карреры? Все решит дерби"

Всемирно известный пианист, болельщик "Спартака" Денис Мацуев – о поражении красно-белых от "Рапида" в Вене (0:2) в матче 1-го тура Лиги Европы.

– Раскачали лодку "Спартака" все-таки? – вопрос Мацуеву.

– Обидно: 20-25 лет назад обсуждали футбол, сейчас говорим о совершенно другом. Все это наносное всплывает из-за того, что не идет игра. Все привыкли, что "Спартак" постоянно должен кому-то. Ключевое слово "должен". Так уж повелось, ничего не поделаешь. Когда нет игры, всегда всплывает какая-то пыль, мишура и шелуха. Это ни к чему хорошему не приводит. Сегодня был, мягко говоря, не самый триумфальный футбол. Да и уступили не какой-то легендарной команде, что вдвойне обидно. Понятно, что сейчас ключевой период и для Карреры, и для многих футболистов. Все решит дерби.

– Решит судьбу тренера – или команды?

– И Массимо, и этого состава. Многие игроки сейчас близки к своей лебединой песне. Безусловно, зреют перемены какие-то.

– Как отнеслись к посту актера Назарова в Инстаграме с критикой Карреры?

– Не понимаю, почему все набросились на Назарова, которого уважаю, после его талантливого опуса. Он всегда выступает с иронией, с долей шутки. И выходит очень симпатично. Человек имеет право на свое мнение. Он болельщик, а болельщик может критиковать любого игрока или тренера. Другое не могу понять – почему все обсуждают лайки футболистов под записью актера? Это печально.

Если бы была игра и результаты, никто о соцсетях и не вспомнил. Время такое. Сейчас все в лайках исчисляется. Я человек, который веду активную социальную жизнь, общаюсь с моими зрителями, мне это очень нравится. Приятно, что ставят лайки, но это совершенно не повод для того, чтобы устраивать цирк, который происходит в последние дни. Безусловно, всегда переживаю, когда мою команду трясет, когда она не в лучшем виде. В этот момент становлюсь к ней еще ближе. Говорил и говорю, что болельщик проявляется не в годы триумфа клуба, а когда ей плохо. Сейчас надо коллектив поддержать, потому что идет плохой период. Не знаю, что происходит в "Спартаке" на самом деле. Надо об этом спрашивать у людей, которые находятся внутри вулкана.

Ждем 23 сентября. Гончаренко, несмотря на то, что ЦСКА лишился семи игроков основного состава, выстроил в кратчайшие сроки команду, которая билась с чехами и сравняла счет в конце. Смотрел фрагменты матча – злые ребята, нам будет непросто. Но дерби всегда проходит с чистого листа, в каком состоянии ни были клубы, какие места ни занимали. Это коррида.

– Сейчас болельщики "Спартака поделись на два лагеря – одни поддерживают Карреру, другие Глушакова. Вы на чьей стороне?

– Никогда не любил присоединяться к какому-либо лагерю. Не знаю всей ситуации внутри, хотя у меня есть телефон Глушакова и моего земляка Ещенко. Но спрашивать, что происходит, у них не стану. Это внутреннее дело клуба, разберутся сами. На мой взгляд, должны пойти на мировую. Я человек, который всегда ратует за мир. Во дворе все драки переводил на футбольное поле.

Не надо рубить сплеча. Люди, от которых зависят эти решения, должны обладать талантом, чтобы окончательно не сломать. Была бы моя воля, помирил бы все стороны, потому что развалить очень легко.

– Разумно сейчас убирать тренера или кого-то из игроков?

– Не вижу тренеров, которые с ходу могли бы принять "Спартак". Это сложно. Не вижу игроков, которые могут заменить действующих. Может быть, мы что-то не знаем, чего-то недопонимаем. Сейчас пошлю обязательно SMS Ещенко, как иркутянин иркутянину. Напишу ему: "Держу кулаки, чтобы все было хорошо". (Арман МКРТЧЯН)