ЦСКА прилетел в Лион на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА прилетел во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом", передает из аэропорта имени Экзюпери корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Первая встреча, которая прошла 8 марта, завершилась поражением армейцев со счетом 0:1.

ЦСКА прилетел на игру в следующем составе:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;

полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, что ответный матч между российским и французским клубами состоялся 15 марта и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.