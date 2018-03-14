ЦСКА прилетел в Лион на ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА прилетел во Францию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом", передает из аэропорта имени Экзюпери корреспондент "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Первая встреча, которая прошла 8 марта, завершилась поражением армейцев со счетом 0:1.
ЦСКА прилетел на игру в следующем составе:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;
полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Напомним, что ответный матч между российским и французским клубами состоялся 15 марта и начнется в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Привет, Франция! pic.twitter.com/Vw0yeJ025R– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 14 марта 2018 г.