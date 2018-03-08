Чумовой гол Сауля в ворота "Локомотива". Видео

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". Хавбек мадридцев поразил ворота Гильерме, пробив из-за пределов штрафной из-под Соломона Кверквелия - мяч влетел в верхний угол.

Трансляция матча "Атлетико" - "Локомотив"