Чумовой гол Сауля в ворота "Локомотива". Видео

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". Хавбек мадридцев поразил ворота Гильерме, пробив из-за пределов штрафной из-под Соломона Кверквелия - мяч влетел в верхний угол.
Чумовой гол Сауля в ворота "Локо" #АтлетикоЛоко pic.twitter.com/fBz1F0ZYqz– СЭ Футбол (@football_se) 8 марта 2018 г.
Shalom russkiy
Чумовая игра в защите скорее. Еще бы до линии ворот пятились.
22:41 8 марта
faraleks
Сэндвич готов, скоро будет мясные пирожки
22:13 8 марта
rohkea
дали ударить!!! столько сил в обороне потрачено и все впустую(((
22:10 8 марта
shpasic
а "чумовой выход и обводка" Гильерме будут?))
22:03 8 марта
Serenky25
Гильерме явно не Буффон.
22:02 8 марта
igorx70
Давно не видел,что-бы игрок пешком прошел метров 20,удивился,что его никто не встречает,да и ударил по воротам без разбега.И попал.А не из-под Чорлуки ли?
22:00 8 марта
Felix BARSA
Вот бахнул, дай еще не попал бы!
22:00 8 марта
Korvin
Пипец попал(
21:57 8 марта
belkins
"Чумовой гол" ))))))
21:50 8 марта