21:33 8 марта | Футбол — Лига Европы

Чумовой гол Сауля в ворота "Локомотива". Видео

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Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес открыл счет в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Локомотива". Хавбек мадридцев поразил ворота Гильерме, пробив из-за пределов штрафной из-под Соломона Кверквелия - мяч влетел в верхний угол.

Трансляция матча "Атлетико" - "Локомотив"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Shalom russkiy

Чумовая игра в защите скорее. Еще бы до линии ворот пятились.

22:41 8 марта

faraleks

Сэндвич готов, скоро будет мясные пирожки

22:13 8 марта

rohkea

дали ударить!!! столько сил в обороне потрачено и все впустую(((

22:10 8 марта

shpasic

а "чумовой выход и обводка" Гильерме будут?))

22:03 8 марта

Serenky25

Гильерме явно не Буффон.

22:02 8 марта

igorx70

Давно не видел,что-бы игрок пешком прошел метров 20,удивился,что его никто не встречает,да и ударил по воротам без разбега.И попал.А не из-под Чорлуки ли?

22:00 8 марта

Felix BARSA

Вот бахнул, дай еще не попал бы!

22:00 8 марта

Korvin

Пипец попал(

21:57 8 марта

belkins

"Чумовой гол" ))))))

21:50 8 марта

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