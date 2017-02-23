Болельщики "Зенита" бросали снежки в игроков "Андерлехта"

Болельщики "Зенита" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между сине-бело-гоулыбми и "Андерлехтом" бросали снежки в игроков бельгийского клуба во время розыгрышей угловых ударов. В первой встрече петербуржцы уступили со счетом 0:2.
Болельщики "Зенита" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между сине-бело-гоулыбми и "Андерлехтом" бросали снежки в игроков бельгийского клуба во время розыгрышей угловых ударов. В первой встрече петербуржцы уступили со счетом 0:2.
Kupservas
Не от большого ума...
21:52
740
бросали болельщики или бомжи??????
21:52