21:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Болельщики "Зенита" бросали снежки в игроков "Андерлехта"

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Болельщики "Зенита" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между сине-бело-гоулыбми и "Андерлехтом" бросали снежки в игроков бельгийского клуба во время розыгрышей угловых ударов. В первой встрече петербуржцы уступили со счетом 0:2.

Трансляция матча "Зенит" - "Андерлехт"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kupservas

Не от большого ума...

21:52

740

бросали болельщики или бомжи??????

21:52

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