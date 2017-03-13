Болельщики "Ростова" могут купить билет на матч с "Манчестер Юнайтед" за 43 фунта стерлингов

Болельщики "Ростова" могут купить билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ростовчанами и "Манчестер Юнайтед" за 43 фунта стерлингов, информирует пресс-служба российского клуба. По текущему курсу эта сумма равна 3079 рублям. Напомним, что игра пройдет в Англии 16 марта на стадионе "Олд Траффорд". Начало встречи - в 23.05 по московскому времени.