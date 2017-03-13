17:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Болельщики "Ростова" могут купить билет на матч с "Манчестер Юнайтед" за 43 фунта стерлингов

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Болельщики "Ростова" могут купить билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между ростовчанами и "Манчестер Юнайтед" за 43 фунта стерлингов, информирует пресс-служба российского клуба. По текущему курсу эта сумма равна 3079 рублям. Напомним, что игра пройдет в Англии 16 марта на стадионе "Олд Траффорд". Начало встречи - в 23.05 по московскому времени.

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"Ростов" и "Краснодар" против "МЮ" и "Сельты" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10832

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КОММЕНТАРИИ (1)
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inspire

43 фунта билет, от 24 килорублей самолет, 100 фунтов на пиво ... в принципе не сказать что запредельный ценник, с визой у них только не все быстро и просто

18:20

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