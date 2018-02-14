Бибрас Натхо: "Болельщики "Црвены Звезды" оказывали на нас давление, но мы не дрогнули"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" отметил, что команде не хватало последнего результативного действия. Он также добавил, что армейцы отлично поработали на сборах, с физикой у всех все в порядке.



– Матч получился непростым, болельщики "Црвены Звезды" оказывали на нас давление, но мы не дрогнули и играли хорошо, – сказал Натхо в интервью клубной пресс-службе. – Конечно, хотелось забить в гостях, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать в дома.

Нам не хватало последнего результативного действия. Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут.

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