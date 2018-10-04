"Байер" обыграл АЕК, "Цюрих" победил "Лудогорец"

"Байер" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл АЕК из Ларнаки со счетом 4:2.

В другой встрече группы А "Цюрих" победил "Лудогорец"​ – 1:0.

Лига Европы

Группа A

"Байер" (Германия) – "АЕК Л" (Кипр) – 4:2 (1:1)

Голы: Тричковски, 25 (0:1). Хаферц, 44 (1:1). Аларио, 49 (2:1). Аларио, 88 (3:1). Распас, 90+1 (3:2). Брандт, 90+2 (4:2).

"Байер": Градецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер, Венделл, Л.Бендер, Беллараби, Кор (Едвай, 83), Хаферц (Брандт, 70), Фолланд, Бэйли (Аларио, 46).

"АЕК": Тоньо, Микель Гонсалес, Мойсов, Труйольс, Игор Силва, Тричковски, Хоан Томас (Тете, 67), Касес (Гбаяра, 82), Хевел, Баррера, Янну (Распас, 89).

Предупреждения: Микель Гонсалес, 41. Кор, 51. Касес, 52. Венделл, 58. Баррера, 58. Игор Силва, 67. Беллараби, 78. Драгович, 79. С.Бендер, 86.

Судья: Арановский (Украина).

4 октября. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Цюрих" (Швейцария) – "Лудогорец" (Болгария) – 1:0 (0:0)

Гол: Пальссон, 84.

"Цюрих": Брехер, Неф, Максе, Бангура, Рюэгг, Шенбехлер (Родригес, 71), Пальссон, Крюэзиу, Кололли, Домджони, Одей (Сисей, 82).

"Лудогорец": Ренан, Моци, Недялков, Сисинью, Натанаэл, Дяков (Гуральски, 70), Марселинью (Малангу, 79), Густаву Кампаньяру, Лукоки, Вандерсон, Жуниор Брандан (Сверчок, 71).

Предупреждения: Марселинью, 21. Жуниор Брандан, 37. Максе, 39. Дяков, 40. Сисинью, 66. Родригес, 85.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

4 октября. Цюрих. Стадион "Letzigrund".