"БАТЭ" и "Александрия" сыграли вничью, "Аполлон" победил "Мидтьюлланн" в Лиге Европы

Состоялись первые матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы. "БАТЭ" и "Александрия" сыграли вничью - 1:1. "Аполлон" взял верх над "Мидтьюлланном" (3:2). "Динамо" из Загреба и "Скендербеу" также победителя не выявили(1:1).
Ответные матчи пройдут 24 август.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первые матчи
"БАТЭ" (Белоруссия) - "Александрия" (Украина) - 1:1 (1:1)
Голы: Иванич, 8 (1:0). Банада, 19 (1:1).
"Аполлон" (Кипр) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 3:2 (1:1)
"Динамо" (Хорватия) - "Скендербеу" (Албания) - 1:1 (0:1)
Голы: Латифи, 37 (0:1). Энрикес, 90+5 (1:1). Голы: Кириаку, 15 (1:0). Серлот, 38 (1:1). Жандер, 70 (2:1). Серлот, 74 (2:2). Питтас, 90+1 (3:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/qualify/-4/