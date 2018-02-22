"Атлетико" обыграл "Копенгаген" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Атлетико" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Копенгаген" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кевин Гамейро.

Первая встреча завершилась также победой мадридской команды со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Диего Симеоне вышли в 1/8 финала.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Атлетико" (Испания) - "Копенгаген" (Дания) - 1:0 (1:0)

Гол: Гамейро, 7 (1:0).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Серхио Гонсалес, Габи, Коке (Сауль, 46), Гамейро (Партей, 68), Фернандо Торрес, Корреа (Гайтан, 60), Витоло.

"Копенгаген": Андерсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист (Фальк, 46), Томсен, Грегуш, Фишер (Сков, 46), Сотириу (Винн, 80), Павлович.

Судья: Мажейка (Литва).

22 февраля. Мадрид. Стадион "Wanda Metropolitano".

Первый матч - 4:1.