"Арсенал" потерял очки в матче со "Спортингом", но вышел в плей-офф ЛЕ

"Арсенал" и "Спортинг" сыграли вничью в 4-м туре группового турнира Лиги Европы - 0:0. В другой игре группы Е "Карабах" на выезде победил "Ворсклу" - 1:0.

Ничья позволила лондонцам гарантировать выход в плей-офф ЛЕ. На счету "Арсенала" 10 очков, у "Спортинга" - 7, у "Карабаха" и "Ворсклы" - по 3.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0

"Арсенал": Чех, Лихтштайнер (Мэйтланд-Найлс, 74), Папастатопулос, Дженкинсон (Колашинац, 60), Холдинг, Рэмси, Мхитарян, Гендузи, Смит-Роу, Уэлбек (Обамеянг, 30), Ивоби.

"Спортинг": Рибейру, Матье, Коатес, Бруну Гашпар, Гудель, Бруну Фернандеш, Акунья, Мигел Луиш (Петрович, 85), Нани, Монтеро (Дост, 69), Диаби (Кабраль, 83).

Предупреждения: Лихтштайнер, 21. Бруну Гашпар, 41. Акунья, 67. Гендузи, 72. Мигел Луиш, 74.

Удаление: Матье, 87.

Судья: Мажейка (Литва).

8 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Ворскла" (Украина) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1 (0:1)

Гол: Абдуллаев, 13 - с пенальти.

"Ворскла": Шуст, Чижов, Пердута, Якубу (Карека, 55), Артур, Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кулач, Коломоец.

"Карабах": Халльдоурссон, Ржезничак, Садыгов, Медведев, Геррье, Абдуллаев, Мичел, Гараев, Славчев, Зубир (Мадатов, 73), Деларж (Озобич, 88).

Предупреждения: Геррье, 34. Якубу, 52. Медведев, 56. Скляр, 63. Чижов, 72. Шарпар, 90+6.

Судья: Шерер (Швейцария).

8 ноября. Полтава. Стадион "Ворскла им. Бутовского".