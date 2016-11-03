АПОЭЛ победил "Янг Бойз"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы АПОЭЛ на своем поле обыграл "Янг Бойз" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Пьерос Сатириу. Ранее сегодня в группе B "Астана" и "Олимпиакос" не выявили победителя – 1:1.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа B

АПОЭЛ (Кипр) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 1:0 (0:0)

Гол: Сотириу, 69.

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлау, Роберто Лаго, Астис, Мораиш, Алонефтис (Янниотас, 67), Брессан (Бертольо, 59), Эфрем, Винисиус, Сотириу (Де Камаргу, 84).

"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Лецьякс, Нуху, Раве (Мбабу, 65), Саного Жуниор, Шик, Закария (Бертоне, 80), Оаро, Кубо (Фрай, 80).

Предупреждения: Лецьякс, 32. Закария, 39. Карлау, 45. Нуху, 50. Саного Жуниор, 77.

Удаление: Мбабу, 67.

Судья: Дельферье (Бельгия).

3 ноября. Никосия. Стадион GSP.