АПОЭЛ победил "Янг Бойз"

В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы АПОЭЛ на своем поле обыграл "Янг Бойз" со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Пьерос Сатириу. Ранее сегодня в группе B "Астана" и "Олимпиакос" не выявили победителя – 1:1.
Лига Европы
Групповой турнир
4-й тур
Группа B
АПОЭЛ (Кипр) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 1:0 (0:0)
Гол: Сотириу, 69.
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлау, Роберто Лаго, Астис, Мораиш, Алонефтис (Янниотас, 67), Брессан (Бертольо, 59), Эфрем, Винисиус, Сотириу (Де Камаргу, 84).
"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Лецьякс, Нуху, Раве (Мбабу, 65), Саного Жуниор, Шик, Закария (Бертоне, 80), Оаро, Кубо (Фрай, 80).
Предупреждения: Лецьякс, 32. Закария, 39. Карлау, 45. Нуху, 50. Саного Жуниор, 77.
Удаление: Мбабу, 67.
Судья: Дельферье (Бельгия).
3 ноября. Никосия. Стадион GSP.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/