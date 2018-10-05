Андрей Кобелев: "Спартак" играл в искрометный футбол"

Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев отметил, что "Спартак" показал искрометную игру в матче Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3). Однако, по его словам, в концовке встречи нужно было думать об обороне.

– "Спартак" играл в искрометный футбол. "Вильярреал" тоже не отсиживался в обороне, шел вперед и навязывал свой футбол, открывая тылы, – цитирует "РИА Новости" Кобелева. – Матч вышел интересным. Единственное, что можно предъявить "Спартаку" – при счете 3:2 надо было контролировать мяч, не пытаться забить четвертый гол. Здесь "красно-белые" сделали ошибку. Обороняться все 90 минут тяжело, и не все это любят это делать, но пару минут в конце матча надо иметь холодную голову.

Тренер, который ставит в состав много молодежи, всегда рискует. С другой стороны, если нет футболистов на конкретную позицию, то приходится подтягивать молодых. Понимаю главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, он рисковал, но от этого для команды есть огромный плюс, молодежь набирается опыта в таких матчах.