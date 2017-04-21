Андреу Фонтас: "Игроки "Сельты" пишут историю этого клуба"

Защитник "Сельты" Андреу Фонтас после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Генка" (1:1) выразил радость от выхода команды в следующий раунд турнира. Первая встреча команд в Испании завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

– Мы очень счастливы, ведь сейчас пишется история этого клуба, – цитирует Marca Фонтаса. – Нам противостоял хороший соперник, но мы со всей ответственностью подошли к минувшим матчам. С учетом того, что "Генк" заставил нас серьезно потрудиться – значение выхода в полуфинал становится еще большим.

"Сельта" не ставит перед собой какой-то конкретной задачи. Мы выходим на каждый матч и бьемся, продолжаем мечтать, что достигнем еще большего.