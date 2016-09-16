Андреа Раноккиа: "Интер" далеко не тот, каким его хотели бы видеть"

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа после поражения в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы от "Хапоэля" Беэр-Шева (0:2) подчеркнул, что команда не должна искать оправданий. По его словам, миланцы делают все, что в их силах.

- Мы рассчитывали на другой результат, но проиграли, - приводит Sky Sports слова Раноккиа. - Теперь нам необходимо сосредоточится на предстоящем матче с "Ювентусом". Мы делаем все, что в наших силах, и не должны искать оправданий. Может быть, мне не стоило этого говорить.

Изменения в команде произошли поздно, поэтому нам приходится догонять. Не легко понять идеи нового тренера за столь короткий промежуток времени. Мы еще совсем не тот "Интер", который все хотели бы видеть.