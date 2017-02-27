Анатолий Бышовец: "Краснодару" нужно посмотреть матчи "Сельты" против "Шахтера"

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец отметил, что у "Краснодара" и "Сельты" равные шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Кроме того, специалист считает, что "Ростову" будет сложно "разобрать" "Манчестер Юнайтед". Мачти 1/18 финала состоятся 9 и 16 марта.

- Ростовчанам будет крайне непросто с "Манчестером", - приводят "Известия" слова Бышовца. - Понятно, что уровень команд абсолютно разный, а у МЮ будет еще и преимущество ответного матча на своем поле. "Разобрать" эту команду Курбану Бердыеву будет намного сложнее: они играют в основном на индивидуальных действиях конкретных игроков. Однако мы знаем, что "Ростов" - очень организованный коллектив, и не стоит списывать их со счетов раньше времени. Но, конечно, невозможно отрицать, что шансы "Юнайтед" выше.

Тренерскому штабу "Краснодара" я очень советую посмотреть матчи 1/16 финала, где "Сельта" играла с "Шахтером". Эти два матча были очень информативными, и по ним можно сделать достаточно выводов об игре испанцев. "Сельта" сейчас на ходу и в хорошей форме. Несмотря на это, я думаю, что у них с "Краснодаром" абсолютно равные шансы на выход в четвертьфинал. Отмечу, что для нашей команды будет очень важно хорошо сыграть в первом матче.