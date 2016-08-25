23:51 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Мартынович: "Хочется, чтобы "Краснодару" попалась сильная группа в Лиге Европы"

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Сегодня. Эльбасан. "Партизани" - "Краснодар" - 0:0. В игре Сергей ПЕТРОВ."Краснодар": в Европу - через албанский "курорт"

Защитник "Краснодар" Александр Мартынович хочет, чтобы в групповом турнире Лиги Европы команда сыграла с сильными соперниками. По словам игрока, только так можно добиться прогресса.

"В любом случае хотелось бы, чтобы попалась интересная, сильная группа, - приводит ТАСС слова Мартыновича. - Да, именно так, чтобы расти и прогрессировать, нужно играть с командами, которые, как минимум такие же по классу, как мы, или же выше.

Если мы хотим двигаться дальше, то нужно играть с сильными. Было бы интересно, если бы в Краснодар вновь приехали команды уровня дортмундской "Боруссии" или же "Эвертона", это дорогого стоит".

"У нас было достаточно моментов, чтобы увезти отсюда победу. Такого, чтобы где-то поэкономить силы, не было. Произошла ротация, всем ребятам, которые вышли на поле, нужно было доказывать свою состоятельность, отвоевывать место в составе", - отметил он.

На вопрос, устроил бы его в качестве соперника на групповом этапе английский "Манчестер Юнайтед", игрок ответил: "Супер! Конечно же устроил бы".

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако, начало - в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3567571

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