Александр Максименко: "Как у меня замерло сердце на последнем угловом, вы даже не представляете"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко после матча 4-го тура группового турнира против "Рейнджерс" (4:3) отметил, что ощутил непередаваемые эмоции.
- Когда пропустили третий гол, было тяжеловато. А больше всего сил вытянул, наверное, последний угловой, когда была последняя атака на наши ворота, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Максименко. - Там нам, может быть, даже повезло. Но везет сильнейшим. Как у меня замерло сердце, вы даже не представляете. Там мячик летал по вратарской, попал в штангу, а я ничего не мог сделать. Это непередаваемые эмоции.
Спасибо болельщикам, что подгоняли нас после третьего нашего гола, после четвертого. Боккетти сказал, что сегодня не сможет уснуть? Думаю, и я так же. Адреналин в теле просто бурлит. Сальва прав.
🎙 "Не представляете, как у меня замерло сердце"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 ноября 2018 г.
Александр Максименко рассказал о своих переживаниях в концовке матча @EuropaLeague.#СпартакРейнджерс – 4:3 #UEL pic.twitter.com/ILWSDnXNUG