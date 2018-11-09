Александр Максименко: "Как у меня замерло сердце на последнем угловом, вы даже не представляете"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко после матча 4-го тура группового турнира против "Рейнджерс" (4:3) отметил, что ощутил непередаваемые эмоции.

- Когда пропустили третий гол, было тяжеловато. А больше всего сил вытянул, наверное, последний угловой, когда была последняя атака на наши ворота, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Максименко. - Там нам, может быть, даже повезло. Но везет сильнейшим. Как у меня замерло сердце, вы даже не представляете. Там мячик летал по вратарской, попал в штангу, а я ничего не мог сделать. Это непередаваемые эмоции.

Спасибо болельщикам, что подгоняли нас после третьего нашего гола, после четвертого. Боккетти сказал, что сегодня не сможет уснуть? Думаю, и я так же. Адреналин в теле просто бурлит. Сальва прав.