Александр Лукашенко: "Зенит" приехал в Минск с распальцовкой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с победой над "Зенитом" (4:0) в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Он отметил, что питерцы недооценили соперника.

- Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца, - приводит БелТА слова Лукашенко. - Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть игроки "Динаом" вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 - это останется в истории.

Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался. Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим.

Поэтому очень хорошие впечатления. Не осквернили стадион "Динамо", который мы заново построили к II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить.