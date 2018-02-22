Александр Коломейцев: "Играть было некомфортно. В таком морозе мяч – другой, отскок – другой

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (1:0) отметил, что гости не смогли удивить. Также футболист прокомментировал неприятные погодные условия.

– Мы знали, что Ницца много контролирует мяч в центре поля. Готовились к тому. Агрессивнее работали в центре, – отметил Коломейцев.

– Была ли задача персонально опекать Балотелли?

– Не было. Раз он не забил – значит, справились. Марио может из ничего сделать гол.

– Каково играть в таких условиях?

– Холодно. Некомфортно. Мяч другой. Отскок другой. Нельзя говорить, что нам было проще, потому что мы живем в России. Мы были в равных условиях.

– После сборов в теплых странах легко акклиматизироваться?

– Мы в Москве уже неделю. Поэтому уже адаптироваться

– Что говорил Семин в перерван?

– Сюрпризов не было от Ниццы. Были ко всему готовы. Семин сказал продолжать в том же духе.

– Скамейки хватит, чтобы бороться на два фронта?

– У нас глубокая скамейка. Пять человек не попало в заявку. Любой может усилить игру. В прошлом году я мало не играл, но потом завоевал место в составе. (Ярослав СУСОВ)