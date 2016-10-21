Аксель Витсель: "Волевая победа – позитивный момент"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель после победы над "Дандолком" (2:1) в гостевом матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что соперник был очень мотивирован. По словам бельгийского хавбека, вторая волевая победа на групповом турнире – позитивный момент, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Сложная игра была с самого начала, – подчеркнул Витсель. – У "Дандолка" была очень сильная мотивация. Сыграли в итоге неплохо. В первом тайме нам не хватало последнего паса. После гола начали сильнее прессинговать соперника. А когда сравняли счет, пространства стало намного больше. Играть стало проще.

– Второй матч подряд в Лиге Европы на выезде волевая победа – это стиль "Зенита" в этом сезоне?

– Это позитивный момент. Хорошо что мы не сдаемся. Даже если первыми пропускаем. "Зенит" в любой игре готов бороться до конца.

– "Дандолк" оказался сильнее предыдущих соперников?

– Они боролись очень здорово. Бились. У них огромная мотивация после того как они попали в группу. В какой-то степени продемонстрировали ирландский стиль футбола.

– Знаете что бюджет "Дандолка" меньше, чем стоимость некоторых игроков "Зенита"?

– Дело всегда не в деньгах, а в мотивации. По-моему мы доказали это еще в Тель-Авиве, где проигрывали 0:3, но увезли три очка.

– В Петербурге с "Дандолком" будет тоже сложно?

– Это будет другой матч – на своем поле и при наших фанатах.