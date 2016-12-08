Аксель Витсель: "Участие российских команд в плей-офф Лиги Европы положительно отражается на уровне футбола в стране"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель отметил, что участие российских команд в Лиге Европы положительно сказывается на футболе в стране. По словам бельгийца, многие игроки получат хороший опыт.

– "Краснодар" и "Зенит" досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы. "Ростов" сделал это во вторник. Считаете ли вы этот результат хорошим для российского футбола?

– Смотрел матч "Ростова" с ПСВ. Россияне действовали в своем фирменном оборонительном стиле, пытаясь забить на контратаках. Выход ростовчан в плей-офф Лиги Европы, равно как и других клубов РФПЛ, положительно отражается на уровне футбола в стране. Многие игроки получают возможность выступить против сильных европейских соперников. Это, конечно, оказывает позитивное влияние.

Полностью интервью Витселя