Адвокат о матче с "Утрехтом": "Зенит" был слишком расслабленным"

Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, посетивший первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы петербуржского клуба с "Утрехтом", завершившийся победой голландцев со счетом 1:0, выразил мнение, что команда Роберто Манчини поплатилась за расслабленность.

– Сегодня "Утрехт" сыграл очень хорошо. Как видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у "Утрехта" было больше желания. "Зенит" был слишком расслабленным. Но, конечно, еще ничего не решено, – сказал Адвокат в эфире программы "Все на матч". – В ответном матче на своем поле петербуржцы, несомненно, сыграют лучше. Уверен, "Зенит" будет действовать более организованно и повысит скорость. Это более сильная команда.