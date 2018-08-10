14 россиян задержаны во время матча Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом"

16 человек, среди которых 14 россиян, были задержаны во время первой игры третьего отборочного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" (4:0), сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Встреча прошла накануне в Минске в присутствии 21 тысячи зрителей, в том числе 2300 фанатов "Зенита".

В отношении задержанных составлены 16 протоколов об административных правонарушениях. 11 протоколов составлены по статье "Мелкое хулиганство", 5 - по статье "Распитие алкогольных, напитков или пива... в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения".

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