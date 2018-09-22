"Бавария" поддержит заявку Германии на Евро-2024

"Бавария" и бундеслига проведут ряд акций в поддержку заявку Немецкого футбольного союза (DFB) на проведение Евро-2024, информирует пресс-служба клуба.

Внешний фасад "Альянц Арены" в субботу во время матча 4-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Шальке" (несмотря на то, что игра пройдет в Гельзенкирхене) и во вторник во время матча мюнхенцев в рамках 5-го тура против "Аугсбурга" в определенное время будет освещен особенными цветами.

Во время 4-го тура бундеслиши на рукавах футболок всех игроков и судей будет изображение кампании Немецкого футбольного союза. Перед всеми матчами вплоть до третьего дивизиона, а также в высших женских дивизионах перед стартовым свистком команды будут делать совместное фото с баннером "United by Football - Vereint im Herzen Europas“ ( "Объединены футболом - объединены в сердце Европы"). Это слоган заявки Германии на проведение первого чемпионата Европы с 1988 года.