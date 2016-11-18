Видео речи Криштиану Роналду после победы на Euro-2016

Пресс-служба сборной Португалии опубликовала видеозапись выступления форварда Криштиану Роналду после победы над сборной Франции (1:0) в финале Euro-2016. В том матче нападающий получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. Несмотря на это, он до финального свистка помогал тренерскому штабу на бровке.

- В первую очередь, я хотел бы поблагодарить тренера. Без него победа была бы невозможна. Во-вторых, всех игроков. Всех, кто принимал в этом участие. Никто не верил в Португалию, но мы сделали это. Очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни. Никакие титулы или мои награды не сравнятся с этим. Я плакал три или четыре раза. Мой брат успокаивал меня. Но я сказал, что не могу. Это правда, клянусь жизнью своего сына. Я очень, очень, очень счастлив. Могу повторить это еще 100 раз. Еще раз благодарю каждого из вас, и тебя, тренер, - заявил Роналду в раздевалке.