Рой Ходжсон: "Я жду достойных предложений"

Экс-тренер сборной Англии Рой Ходжсон отметил, что хочет вернуться к работе и ждет достойных предложений. Специалист ушел из национальной команды после вылета англичан в 1/8 финала Euro-2016 от сборной Исландии (1:2).

- Я хочу вернуться к работе, - приводит The Sun слова Ходжсона. - Но я готов ждать и никуда не тороплюсь. Обычно я возвращался к работе через три месяца, но пауза в полгода меня не беспокоит. Надеюсь, скоро появится хороший варинт, а тот, кто меня пригласит, будет знать, чего он хочет на самом деле.