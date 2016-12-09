Фанаты сборной Исландии вошли в число претендентов на звание лучших болельщиков года ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте назвала номинантов на премию лучшим фанатам 2016 года. Жюри в составе Звонимира Бобана, Габриэля Батистуты, Марты и Владимира Петковича определило тройку претендентов.

В число претендентов вошли фанаты голландского "Ден Хага", которые во время матча с "Фейеноордом" подарили много мягких игрушек приглашенным на игру детям из больницы Роттердама. Также в число номинантов вошли фанаты "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии", которые вместе спели You’ll Never Walk Alone перед игрой в Лиге Европы в день трагедии Хиллсборо.

Кроме того, на звание лучших болельщиков года претендуют фанаты сборной Исландии, которые запомнились яркой поддержкой своей команды на Euro-2106.

Победители будут названы во время торжественного гала-вечера ФИФА 9 января.