Эдер: "После гола в финале Euro-2016 от меня стали ждать новых чудес"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" рассказал, что после того как он забил победный гол сборной Португалии в финале Euro-2016, о нем узнало огромное количество людей. Он также добавил, что тот забитый мяч стал лучшим моментом в его футбольной жизни.

– Не могу обойти тему вашего знаменитого гола. Ваша жизнь после мяча французам сильно изменилась?

– Понятно, что обо мне узнало огромное количество людей, и это ощущается. От меня стали ждать новых чудес, – отметил Эдер. – Но я сразу решил для себя, что нельзя терять голову. Нужно продолжать работать – иначе карьера может быстро пойдет на спад.

– Тот победный удар – лучший момент в вашей жизни?

– В футбольной жизни – безусловно. Наша победа осчастливила всю Португалию. Но вне поля происходили и более значимые вещи. Встреча с женой, например. Все-таки футбол – это только игра.

– Криштиану Роналду досматривал матч против Франции со скамейки запасных из-за травмы. Что он сказал вам после финального свистка?

– Мне лично – ничего. Было просто общее ликование.

– Ваш отец в курсе того, что вы перешли в "Локомотив"?

– Конечно, мы это обсудили. Бывает, меня спрашивают об отце, как он относится к тем или иным событиям в моей карьере… Сейчас отец в заключении, но скоро выйдет на свободу. У нас с ним хорошие отношения. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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