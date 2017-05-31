Джордан Лукаку: "Бельгия не могла выиграть Euro-2016 из-за плохой подготовки к турниру"

Защитник сборной Бельгии Джордан Лукаку раскритиковал бывшего тренера команды Марка Вильмотса. По его мнению, специалист не подготовил команду должным образом к Euro-2016, в четвертьфинале которого бельгийцы уступили Уэльсу (1:3).

- При всем уважении к Уэльсу, сборная Бельгии должна была побеждать, - цитирует Foot Magazine Лукаку. - Но когда команда подходит к турниру неподготовленной, трудно выиграть. Многие игроки публично заявляли, что они намерены выиграть Euro-2016, но мы знали, что это будет крайне сложно, учитывая подготовку.

Единственная инструкция, которая была у меня в матче с Уэльсу - отдать мяч Эдену Азару. Но думаете это нормально? Конечно, он силен, но его всегда опекали по три соперника. Как только я принимал мяч, я слышал: "Отдай Азару". Это не высокий уровень футбола. Нас было легко обыграть, так как мы не имели игровой системы.