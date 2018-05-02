Златан Ибрагимович: "Скучаю по фанатам "МЮ", "Олд Траффорд" и Моуринью"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметил, что скучает по "Манчестер Юнайтед". Швед пожелал удачи команде в финале Кубка Англии с "Челси".

– Я вижу, что команда в порядке, дошла до финала Кубка Англии, – цитирует официальный Твиттер "МЮ" Ибрагимовича. – Хочу пожелать удачи и сказать всем фанатам, что скучаю по ним, по "Олд Траффорд". У меня масса воспоминаний. Хочу всех поблагодарить за поддержку, адреналин и энергию, которые я получал. Хочу поблагодарить партнеров по команде, потому что они были фантастическими и помогали мне. Скучаю и по тренеру. Он знает, что нужно делать, чтобы победить.