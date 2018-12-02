Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не хватает бешеных псов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 14-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (2:2) отметил, что ему не хватает игроков, которые будут бороться за мяч в центре поля.

- Игроки не понимают гениальность простоты, - приводит ВТ слова Моуринью - Они все усложняют Мы часто теряем мяч в центре поля, упуская возможности забить гол.

Сегодня игроки показали боевой дух, хорошо боролись, сражались изо всех сил, к примеру, Рэшфорд и Джонс. Многие проявили уважение к клубу. Надеюсь, люди меня поймут, но бешеных псов – тех, кто способен стабильно выгрызать мяч, нам все же не хватает.