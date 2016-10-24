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Жена бывшего игрока сборной Уэльса покончила с собой из-за развода

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Жена бывшего игрока "Лидса" и сборной Уэльса Марка Айзлвуда покончила с собой, сообщает The Mirror. По информации издания, причиной самоубийства стал развод супружеской пары.

Тело Пенелопы Айзлвуд было обнаружено в собственном доме женщины в Южном Уэльсе. Сообщается, что смерть наступила в результате одновременного употребления алкоголя и лекарственных препаратов. Дочь Айзлвуд – Холли – рассказала, что на протяжении последних нескольких лет ее мать страдала от депрессии. В марте этого года женщина во время родов потеряла ребенка.

В настоящее время 57-летний Марк Айзлвуд ожидает суда по делу о мошенничестве. Бывший футболист сборной Уэльса и его жена находились в процессе развода.

За сборную Уэльса Айзлвуд провел 39 матчей.
 

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