Защитник "Вест Хэма" дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника

Защитник "Вест Хэма" Артур Масуаку будет наказан за плевок в защитника "Уигана" Ника Пауэлла в матче 1/16 финала Кубка Англии (0:2). 24-летний француз получил шестиматчевую дисквалификацию, сообщает Mirror. Отметим, что игрок в Твиттере принес извинения одноклубникам, тренеру и болельщикам за свой поступок.

– Я хочу извиниться за свои действия в матче с "Уиганом", – написал Масуаку. – Я здорово подставил своих одноклубников, тренера и болельщиков. Я очень сожалею о случившемся, мне стыдно перед своим тренером, но я буду работать еще усерднее, чтобы загладить свою вину. Это случилось в разгар событий на поле, во всем виноват мой характер, но я понимаю, что подобные поступки неприемлемы.

Дисквалификация распространяется на чемпионат Англии, а также на кубковые игры. В этом сезоне он провел за "Вест Хэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.