Юрген Клопп: "Одно очко в матче с "Арсеналом" всегда будет хорошим результатом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 11-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" отметил, что ничья с таким соперником всегда будет хорошим результатом. Он также добавил, что команда играла в хороший футбол.

- "Арсенал" сейчас в очень хорошем состоянии, - приводит пресс-служба клуба слова Клоппа. - Мы сделали жизнь слишком легкой для них в первом тайме. Я недоволен тем, насколько компактно мы играли. Но когда мяч был у нас, все было хорошо, мы были угрозой для них. Во втором тайме мы немного изменили состав, и это помогло нам. Мы забили действительно хороший гол, провели несколько классных контратак, играли в хороший футбол. А затем им удалось забить. Это плозо, но одно очко с "Арсеналом" всегда будет хорошим результатом, мы его взяли. Идем дальше.

"Ливерпуль" набрал 27 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, "Арсенал" с 23 баллами располагается на 4-й строчке.

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