Юрген Клопп - об ошибке голкипера Алиссона: "Знал, что это произойдет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предвидел ошибку голкипера Алиссона. 25-летний бразилец сегодня результативно ошибся в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1), позволив отобрать у себя мяч нападающему "лис" Келечи Ихеаначо.

- Я знал, что это произойдет, - сказал Клопп в интервью Sky Sports. - Не думаю, что это случится во время следующего матча. Алиссон - фантастический вратарь, который делает много великолепных сейвов. Сегодня он не сделал то, что должен был, но все хорошо.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии после четырех туров.

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