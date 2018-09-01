17:27 | Футбол — Англия

Юрген Клопп - об ошибке голкипера Алиссона: "Знал, что это произойдет"


Главный тренер "Ливерпуля"  Юрген Клопп заявил, что предвидел ошибку голкипера Алиссона. 25-летний бразилец сегодня результативно ошибся в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1), позволив отобрать у себя мяч нападающему "лис" Келечи Ихеаначо

- Я знал, что это произойдет, - сказал Клопп в интервью Sky Sports. - Не думаю, что это случится во время следующего матча. Алиссон - фантастический вратарь, который делает много великолепных сейвов. Сегодня он не сделал то, что должен был, но все хорошо.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в чемпионате Англии после четырех туров. 

Лестер - Ливерпуль

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