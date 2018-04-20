Юрген Клопп: "Не хочу работать тренером в возрасте Хайнкеса. Не хочу умереть на тренерской скамейке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предположил, что закончит тренерскую карьеру раньше большинства коллег. В июне специалисту исполнится 51 год. Он отметил, что не планирует работать тренером в возрасте Юппа Хайнкеса. 72-летний специалист в этом сезоне возобновил карьеру и снова возглавил "Баварию".
- Возможно, я завершу карьеру раньше, чем большинство тренеров, - цитирует Sky in Germany Клоппа. - Это очень напряженная работа. Я не хочу умереть на тренерской скамейке. После "Ливерпуля" я однозначно сделаю годичный перерыв.
Я не хочу работать в возрасте Юппа Хайнкеса. Я уважаю то, что он делает, но не буду делать так сам.
Stevie G 8
С таким подбором игроков Бавария просто не имеет права быть в развинченном состоянии.) Тут важно понимать, кем Клопп это делал тогда и кем, возможно, будет делать это еще разок. Имею в виду ценники, уровень футболистов, длину скамейки. Прямо сейчас Клопп строит очень привлекательную команду из супертрансферов по деньгам в которой только Ван Дайк. Про правильность выбранного пути можно у Гвардиолы уточнить.
11:14
Вомбат
Stevie G 8, Клопп гонял Баварию, пока она была в развинченном состоянии. Потом она очухалась и выдала Дортмунду, что положено. Гонял-то гонял, но главный матч в 2013 году продул. Кстати, если карта ляжет, в этом году мы сможем опять увидеть тренерскую дуэль между Хайнкесом и Клоппом. Вот будет весело!
16:30 20 апреля
Da Lyrikas
С возрастом это проходит, Юрген.
12:22 20 апреля
fonkom
Отличные слова отличного тренера! А вот СЭ перевернул в заголовке слова Клоппа и исказил в итоге смысл.
12:16 20 апреля
Stevie G 8
Как же сложно с Баварией в Германии выигрывать. Это тот Клопп, который гонял Баварию с Боруссией или однофамилец? Да, ему однозначно надо дорасти. Ну и с собакой перетереть.
12:05 20 апреля
Бомбардир Нации
Ты для начала дорасти до уровня Хайнкеса. Таким отношениям между Хенессом и Хайнкесом можно только позавидовать. Контракт не подписывали, зарплату тоже, как и премиальные) Ули позвонил Юппу попросил помочь, Юпп поговорил со своей семьей, в частности не забыл спросить мнение у своей собаки, все дали добро и вуаля) Моя любимая жена, я потренирую Баварию чутка? Ули очень просит - Да потренируй, потренируй, ты ведь без своего футбола жить не можешь. Джек, а ты как, не против? - Гав-гав) Ну и ладненько )))
11:43 20 апреля
Serenky25
Согласен. Умереть лучше в 100 лет на женщине с пониженной социальной ответственностью. (((:
11:23 20 апреля