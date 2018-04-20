Юрген Клопп: "Не хочу работать тренером в возрасте Хайнкеса. Не хочу умереть на тренерской скамейке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предположил, что закончит тренерскую карьеру раньше большинства коллег. В июне специалисту исполнится 51 год. Он отметил, что не планирует работать тренером в возрасте Юппа Хайнкеса. 72-летний специалист в этом сезоне возобновил карьеру и снова возглавил "Баварию".

- Возможно, я завершу карьеру раньше, чем большинство тренеров, - цитирует Sky in Germany Клоппа. - Это очень напряженная работа. Я не хочу умереть на тренерской скамейке. После "Ливерпуля" я однозначно сделаю годичный перерыв.

Я не хочу работать в возрасте Юппа Хайнкеса. Я уважаю то, что он делает, но не буду делать так сам.