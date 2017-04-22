Юрген Клопп: "Ливерпуль" сейчас привлекателен для игроков"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его клуб будет привлекательным для потенциальных новичков летом. По словам немца, он чувствует лояльность нынешних футболистов "Ливерпуля".

– Я думаю, что "Ливерпуль" сейчас воспринимается игроками как очень интересный проект, – цитирует AFP Клоппа. – Это фантастический клуб, ситуация в нем благоприятна. Мы можем видеть прогресс команды. Беседуя с игроками, я вижу их позитивный настрой. Это вовсе не означает, что все будет складываться по-нашему, но мы настроены на прогресс, и это здорово.