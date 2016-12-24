Юрген Клопп: "Дракслер? Игроки, которых зазывают большими деньгами, лишаются характера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроился, что клубу не удалось подписать немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. 23-летний футболист перейдет из "Вольфсбурга" в "ПСЖ" за 45 миллионов евро, и наставник английского клуба считает, что деньги сыграли в этом трансфере решающую роль.

– Я считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, в один прекрасный день лишаются своего характера, – цитирует Mirror Клоппа. – Игроки должны знать, что они могут заработать серьезные деньги в "Ливерпуле", разумные деньги. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.

Никто не должен покидать "Ливерпуль" из-за денег. Может быть, в мире есть всего несколько команд, которые будут играть лучше нас. Вот в такие клубы и нужно переходить. Для остальных свои клубы должны быть лучшим местом для развития.

Я, возможно, говорю это, надев розовые очки, но скажу, что "Ливерпуль" действительно хорошее место для саморазвития футболиста. Еще раз повторюсь, что мы не будем убеждать игроков большими деньгами.