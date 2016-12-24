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24 декабря 2016, 18:35

Юрген Клопп: "Дракслер? Игроки, которых зазывают большими деньгами, лишаются характера"

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроился, что клубу не удалось подписать немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. 23-летний футболист перейдет из "Вольфсбурга" в "ПСЖ" за 45 миллионов евро, и наставник английского клуба считает, что деньги сыграли в этом трансфере решающую роль.

– Я считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, в один прекрасный день лишаются своего характера, – цитирует Mirror Клоппа. – Игроки должны знать, что они могут заработать серьезные деньги в "Ливерпуле", разумные деньги. Мы не будем сходить с ума. Мы убеждаем игроков особым характером команды.

Никто не должен покидать "Ливерпуль" из-за денег. Может быть, в мире есть всего несколько команд, которые будут играть лучше нас. Вот в такие клубы и нужно переходить. Для остальных свои клубы должны быть лучшим местом для развития.

Я, возможно, говорю это, надев розовые очки, но скажу, что "Ливерпуль" действительно хорошее место для саморазвития футболиста. Еще раз повторюсь, что мы не будем убеждать игроков большими деньгами.

Юлиан Дракслер
ФК Вольфсбург
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юрген Клопп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
16
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
17
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 21
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 4 : 2
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 1 : 1
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 3 : 0
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 2
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 0 : 1
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 4 : 1
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
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Вест Хэм – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

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 17
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

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Астон Вилла

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Родри

Родри

Манчестер Сити

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