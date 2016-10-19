Ян Фертонген: "Не согласился бы обменять Ллориса на любого вратаря в мире"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген надеется, что голкипер Юго Ллорис вскоре подпишет новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение 29-летнего француза рассчитано до 2019 года.

- Ллорис - капитан "Тоттенхэма" и очень важный член команды, - цитирует Sky Sports Фертонгена. - Не знаю, что происходит сейчас в переговорах между ним и клубом, но я надеюсь, что Юго будет в "Тоттенхэме" еще долгое время. Я бы не согласился обменять его на любого вратаря в мире. Он сделал невероятные сэйвы во вчерашней игре с "Байером".