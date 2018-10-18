Владелец "Фулхэма" отозвал свое предложение о покупке "Уэмбли" за 684 миллиона евро

Владелец "Фулхэма" Шахид Хан отозвал свое предложение о покупке стадиона "Уэмбли" за 684 миллиона евро. По словам пакистанского миллиардера, делегаты Футбольной ассоциации Англии (ФА) не договорились об одобрении сделки.

– Чтобы продвинуться вперед, я ожидал увидеть одинаковый энтузиазм с обеих сторон, поскольку хотел максимизировать выгоду для себя и ФА, – написал Хан. – Однако слушания на прошлой неделе показали, что в ФА нет согласия. Только несколько делегатов готовы принять мое предложение. Так что условия для сделки не выполнены.