Владелец "Арсенала": "Венгер изменил английский футбол своим видением игры"

Владелец "Арсенала" Стэн Кронке отметил, что клуб в следующих сезонах будет опираться на многолетнюю работу Арсене Венгера. Сегодня стало известно, что 68-летний французский специлиаст покинет команду по окончании сезона.

"Это один из самых трудных дней, которые мы когда-либо имели за наши годы в спорте, говорится в обращении Кронке, опубликованном на официальном сайте "канониров". - Одна из главных причин, по которой мы пришли в "Арсенал", это то, что Арсен принес в клуб. Его спортивное долголетие и постоянство на протяжении такого длительного периода на самом высоком уровне игры останется непревзойденным.



Арсен обладает непревзойденным классом, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит "Арсенал", и все, кто любит футбол, должны быть благодарны ему. Три титула Премьер-лиги, включая неповторимый чемпионат без поражений, семь побед в Кубке Англии и 20 лет подряд в Лиге чемпионов - исключительный результат. Он изменил образ нашего клуба и английского футбола своим видением игры.



У нас огромные амбиции. Мы будем опираться на достижения Венгера, уважая его видение игры, способность бороться за титулы и выигрывать самые важные трофеи. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на успешном завершении сезона. Также мы просим миллионы болельщиков клуба отдать должное одному из величайших тренеров в истории "Арсенала" и истории футбола".

Напомним, Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. 68-летнему специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823). Второе место по этому показателю занимает экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон (810).

