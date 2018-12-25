Вайналдум сравнил Клоппа с Луи ван Галом

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум заявил, что главный тренер "красных" Юрген Клопп похож на Луи ван Гала. 28-летний голландец считает, что специалистов объединяет высокий уровень требований к футболистам.

- Клопп очень похож на Луи ван Гала, - приводит слова Вайналдума Liverpool Echo. - Они оба много требуют от игроков. Не всегда легко, когда тренер доминирует и за всем наблюдает. Но у них есть только одна задача - сделать вас лучше. Когда вы помните об этом, то смиряетесь с требованиями. Мне всегда казалось, что оба специалиста хотели мне помочь.

В текущем сезоне Вайналдум провел 23 матча за "Ливерпуль" и забил 1 гол.

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